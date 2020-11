Burgemeester Willebroek trekt avondklok weer in na stroom van kritiek

Burgemeester Eddy Bevers (N-VA) van Willebroek trekt de omstreden avondklok in zijn gemeente weer in. Dat heeft hij aan Vlaams minister van Binnenlandse Bestuur Bart Somers (Open Vld) laten weten, bevestigt hij aan onze redactie. Op de avondklok, die er was gekomen tegen de overlast van jongeren, was een stroom van kritiek gekomen wegens een ongrondwettelijke inperking van de vrijheden.

Ook heb kabinet van minister Somers bevestigt de intrekking. De overige overlastmaatregelen blijven wel gewoon van kracht, klinkt het, en Somers steunt Bevers ook daarin.

Antwerps gouverneur Cathy Berx had vanmiddag het Agentschap Binnenlands Bestuur (ABB) al gevraagd om de overlastmaatregelen, zoals een vervroegde avondklok, te onderzoeken. Burgemeester Eddy Bevers werd onder meer gevraagd uit te leggen welke problemen de maatregelen precies moeten aanpakken, of de maatregelen proportioneel zijn en of er geen alternatieven mogelijk waren.

De gemeente Willebroek kampt al even met hardnekkige overlast door jongeren, die onder meer de coronaregels met de voeten treden en de rust verstoren door knalbommetjes te gooien. Burgemeester Bevers werd ook op straat lastiggevallen en geduwd. Om de overlast een halt toe te roepen, was er sinds zaterdag een politieverordening van kracht die in het centrum van Willebroek een samenscholingsverbod voor meer dan twee personen en een avondklok vanaf 22 uur oplegde, maar ook een verbod op het bezit van knalbommetjes en een vervroegd sluitingsuur voor handelszaken.

"Een maatregel moet steeds proportioneel en goed onderbouwd zijn", stelde gouverneur Berx. "Als burgemeester moet je het instrument gebruiken dat het meest aangepast en geschikt is om het probleem in kwestie aan te pakken. Ik wil dus onder meer van de burgemeester horen wat er precies aan de hand is, waarom hij deze maatregelen gepast vindt en welke alternatieven hij overwogen heeft."

Wel nog in heel het land

De avondklok maakte de voorbije maanden haar opwachting als middel om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Zo is in heel het land nog altijd een avondklok van middernacht tot 5 uur ‘s ochtends van kracht (en die blijft voor alle duidelijkheid dus ook in Willebroek gelden). In Brussel en Wallonië geldt de avondklok zelfs tussen 22 uur en 6 uur, een maatregel die vandaag nog maar werd verlengd tot 13 december.

Maar critici uitten bij de afkondiging daarvan al de vrees dat ze in de toekomst ook voor andere, kleinere problemen zou worden gebruikt en ze zo onterecht de bewegingsvrijheid van burgers zou inperken. "Daarom is het ook belangrijk dat we scherp toekijken op hoe zo'n instrument wordt ingezet", aldus Berx.

Op de beslissing kwam een stroom van kritiek van mensenrechtenadvocaten en grondwetspecialisten, die de maatregel compleet buiten proportie vonden.