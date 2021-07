Burgemeester van Rochefort wil bijna 50 jeugdkampen evacueren: de Lesse dreigt uit haar oevers te treden

Zondvloed trekt over oosten van het land: 1/5 regen van wat normaal in heel jaar valt, code rood voor provincie Luik

9:49 De komende dagen gaat er enorm veel regen vallen in het oosten van het land, in Limburg en de Ardennen. Tot morgen (donderdag) is code oranje er van kracht, met grote kans op overstromingen. In de provincie Luik kan tot 150 liter per vierkante meter vallen, lokaal zelfs meer. Daar is inmiddels code rood afgekondigd. Historisch: op sommige plekken zal er een vijfde vallen van wat normaal in een heel jaar valt.