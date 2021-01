Burgemeester van Edegem geïrriteerd: “Duizenden in quarantaine door de nalatigheid van enkelen”

Twee scholen, in Edegem en Kontich, sluiten een week de deuren vanwege de nieuwe Britse coronavariant. Ondertussen moeten alle leerkrachten, leerlingen én hun gezinnen - duizenden mensen - in quarantaine. Koen Metsu (N-VA), de burgemeester van Edegem die door het hele gebeuren nu ook zelf in quarantaine zit, wil niet met de vinger wijzen maar spreekt toch van een “verpletterende verantwoordelijkheid”. Eén gezin zou zich blijkbaar niet aan de maatregelen hebben gehouden na een skireis.

“Voorlopig zijn er nog niet meer dan die twee besmettingen vastgesteld op de school in Edegem”, zegt burgemeester Koen Metsu aan onze redactie. Hij zit momenteel zelf ook in quarantaine omdat zijn twee kinderen van zes en tien jaar op de getroffen basisschool OLFA Elsdonk zitten. Op de secundaire school Sint-Jozef in Kontich werd één infectie met de Britse variant vastgesteld.

‘Verpletterende verantwoordelijkheid’

“We hebben beloofd en gegarandeerd dat we geen mensen gaan culpabiliseren”, stelt Metsu in een reactie aan VTM Nieuws. “Maar het is effectief zo dat als iedereen zich aan de regels van de quarantaine had gehouden na terugkomst van een reis, we dit hadden kunnen vermijden.”

In een reactie aan VRT NWS laat de burgemeester zich scherper uit. “Als iedereen zich aan de voorschriften had gehouden, hadden we nu niet in deze miserie gezeten. Dat is absoluut te betreuren”, zegt hij daar. “Dat is een verpletterende verantwoordelijkheid die vandaag nog eens onderstreept wordt. Het gaat over duizenden mensen, als je alle volwassenen erbij telt, die nu afhankelijk zijn van de - ja sorry - nalatigheid van enkelen.”

Resultaat tweede test niet afgewacht

Wat is er dan juist gebeurd? Volgens VTM NIEUWS is het een ouder van een leerling die zich niet aan de regels heeft gehouden. “Die ouder is tijdens de kerstvakantie gaan skiën”, legt journaliste Eva Peeters uit. “De ouder heeft zich bij terugkomst zoals het hoort laten testen, die test was negatief. De persoon is daarna ook in quarantaine gegaan en heeft zich na zeven dagen opnieuw laten testen.”

“Maar, en daar zit het probleem, dan heeft de ouder het resultaat van die test niet afgewacht en de quarantaine niet meer aangehouden. En die tweede test, die was wél positief. Vandaar dat er wordt gezegd dat die persoon in de fout is gegaan. De vraag is natuurlijk, stel dat die zich wel nog had gehouden aan de quarantaine, zou de ouder dan die leerling niet besmet hebben?”, werpt Peeters op. “Dat weten we niet zeker natuurlijk.”

Naar school

Zondagavond kwam in ieder geval aan het licht dat de ouder de Britse, meer besmettelijke coronavariant had meegenomen uit het buitenland. De nodige testen werden gedaan in het gezin, maar het kind zou toch naar school zijn gestuurd in afwachting van de tweede test. Intussen testte ook een tweede leerling positief op de variant.

Volledig scherm Basisschool OLFA Elsdonk in Edegem. © BELGA

Massaal testen

Er wordt nu ingezet op massaal testen. Vijfhonderdvijftig leerlingen en nog eens meer dan vijftig personeelsleden van OLFA Elsdonk kregen maandag alvast een wisser in de neus. Morgen worden de eerste resultaten verwacht. Ook hier betekent een eventueel negatieve coronatest nog niet dat mensen uit de quarantaine mogen. Dat mag pas als de tweede test ook negatief is.

“We testen alle leerlingen en de personeelsleden van de school”, legt Metsu uit. “Gezinsleden die verplicht in quarantaine zitten, kunnen zich laten testen als ze zich ziek voelen of symptomen hebben. Gaan we extra controleren op het uitzitten van de quarantaine? We sensibiliseren extra en stellen de regels nog eens heel duidelijk. Maar het is niet zo dat de politie deur aan deur gaat aanbellen.”

‘Hopelijk op tijd’

De burgemeester hoopt dat het drastische ingrijpen zal helpen om de verdere verspreiding van de Britse variant tegen te gaan. “In de controletoren is het aantal besmettingen in onze gemeente voorlopig niet opvallend gestegen. Maar die cijfers gaan de komende week niet dalen, vrees ik. Hopelijk zijn we er op tijd bij.”