Burgemeester straft scouts die het te bont maken op trektocht op alternatieve manier: “Ik heb hen gevraagd het kerkhof schoon te maken”

Scouts en Gidsen Vlaanderen na de kamprel die bij de Raad van State belandde: “We voelen een grotere nervosi­teit bij de Waalse burgemees­ters”

Nu de buren van het scoutskamp in Samrée geen hinder meer ondervinden van ‘Lawaaierige Emoe’ en ‘Gladde Reiger’, zegt communicatiescout Jan Van Reusel dat de nationale leiding méér brandjes moet blussen dan vroeger. Werden de buren dan zuurder? De burgemeesters strenger? Of heeft de samenleving een andere bril op? “We moeten opletten dat we de kampen niet dichtmetselen met reglementen.”

28 juli