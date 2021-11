Burgemeester: "Regionale hulp na overstroming is immens, maar Verviers komt altijd als laatste”

“De hulp die het Waals gewest biedt is immens, maar Verviers komt altijd als laatste. Dat is tenminste wat de getroffen bevolking zegt.” Dat heeft Muriel Targnion, de burgemeester van Verviers, gezegd in de onderzoekscommissie van het Waals parlement naar aanleiding van de overstromingen van afgelopen zomer.

Met de getuigenis van Targnion wordt de lijst van burgemeesters afgesloten die voor de commissie getuigen. Op het ogenblik van de overstromingen was Targnion op vakantie, maar via Barcelona en Düsseldorf is ze toen in allerijl naar haar stad teruggekeerd. Vorig jaar is de politica nog uit de PS gezet.

“Zelfde steun voor alle gemeenten”

“Ik had niet verwacht dat de hulp van het gewest zo groot zou zijn”, zei Targnion. “Als ik zie welke middelen vrijgemaakt zijn om onze steden opnieuw op te bouwen, ben ik optimistisch. Maar waarom is Verviers altijd de laatste die geholpen wordt, terwijl we al met sociaaleconomische moeilijkheden kampen?”

“Alle gemeenten worden op dezelfde manier geholpen: als Limbourg of Trooz een miljoen euro hulp ontvangt, krijgt Verviers hetzelfde bedrag. Maar onze stad telt wel veel meer inwoners. Idem voor de luchtontvochtigers die we van andere getroffen gemeenten ontvangen. Limbourg heeft er bijvoorbeeld 300 gekregen, wij 120. Het is dat wat de inwoners van Verviers niet begrijpen”, aldus Targnion.

“Zonder expert geen sprake van terugbetaling”

In de commissie ging de burgemeester vervolgens in op het verloop van de gebeurtenissen in juli. “De experten van het provinciaal crisiscentrum gingen ervan uit dat de stad niet zou overstromen. Op 14 juli namen we toch onze voorzorgen door bepaalde straten af te sluiten. Maar echt dramatisch was de situatie die dag niet. Er waren geen overstromingen en de provinciale fase had op ons geen betrekking.”

In de nacht van 14 op 15 juli stroomde het water dan toch Verviers binnen. Meer dan 5.100 woningen werden getroffen. Vier maanden later heeft volgens Targnion de helft van de getroffen inwoners nog steeds geen gesprek gehad met een expert van de verzekeringssector. “In Verviers zijn meer dan 5.000 dossiers geopend. Ik begrijp dat het complex is, maar zonder expert kan er geen sprake zijn van terugbetaling en dus ook niet van herstelwerken”, betreurde Targnion.