Burgemeester Prévot over schildpad Jan Fabre in Namen: "Rechtbank heeft niet de kunst, maar wel de kunstenaar veroordeeld"

"De rechtbank heeft geen kunstwerk veroordeeld, maar wel het ernstige en problematische gedrag van een man", aldus Prévot. Het stadsbestuur heeft geprobeerd rekening te houden met "de diversiteit aan geuite gevoeligheden", verzekert de burgemeester. Het blinddoeken van het beeld gaat om een “symbolische daad”, geïnspireerd op wat op andere plaatsen werd beslist rond de werken van Jan Fabre, in het Vlaams Parlement bijvoorbeeld, of in het trappenhuis van het Koninklijke Musea voor Schone Kunsten, waar de door de kunstenaar versierde panelen gedurende 18 maanden niet meer verlicht zullen zijn.

De schildpad, die een prominente plaats heeft aan de Citadel, is populair bij toeristen en fotografen. “Een groot deel van de mensen die het beeld fotograferen weet niet wie de persoon is die erop rijdt, daarom hebben we besloten een educatief bord te plaatsen”, verduidelijkt Maxime Prévot. Het verplaatsen of afbreken van het beeld, zoals sommige plaatselijke bewoners suggereren, zou niet eenvoudig zijn, aangezien de kunstenaar zijn morele rechten behoudt en dus inspraak heeft in hoe zijn werk wordt weergegeven, waar het wordt geplaatst, enzovoort. De toevoeging van de blinddoek is al “een beetje kantje boordje”, erkent de burgemeester.