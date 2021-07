Burgemeester Pepinster verweert zich tegen kritiek: “Dit kon niet vermeden worden”

Premier De Croo: “Stijgend aantal besmettin­gen is niet alarmerend”

15 juli Het aantal besmettingen met Covid-19 is de afgelopen dagen opnieuw overal in het land aan het stijgen, maar er is geen reden tot paniek. Dat liet premier Alexander De Croo (Open Vld) vandaag uitschijnen in de Kamer. De besmettingen zetten zich voorlopig niet door in de ziekenhuisopnames en de vaccinatiecampagne gaat goed vooruit, stelde de premier gerust.