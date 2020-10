Burgemeester Luik wil leger inzetten voor veldhospitaal op beoogde Fedasil-locatie

Energie Steden en gemeenten schakelen over van arm naar rijk gas: wat betekent dat voor u?

20 oktober De voorbije maanden schakelden almaar meer steden en gemeenten over van arm op rijk gas. Bij heel wat lokale besturen staat de omschakeling binnenkort op de planning. Dat is een rechtstreeks gevolg van de afbouw van de gaswinning in het Nederlandse Groningen. Mijnenergie.be bekijkt op wie de omschakeling van toepassing is en of ze gepaard gaat met extra kosten.