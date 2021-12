Burgemeester Lanaken wil probleemgroep met Afghaanse jongeren aanpakken

Burgemeester Marino Keulen (Open Vld) van Lanaken wil de probleemgroep met Afghaanse jongeren aanpakken, die zaterdagavond betrokken waren bij de steekpartijen in het centrum van Genk waarbij twee jongeren van Turkse origine verwondingen opliepen. Eentje werd in de arm gestoken en een ander in zijn longen. Die laatste verkeerde even in een heel kritieke toestand, maar zijn toestand verbeterde. "Het hoort niet dat ze zich zo onmenselijk gedragen", aldus Keulen.

De Afghaanse asielzoekers kwamen uit het asielcentrum in Lanaken. De politiediensten arresteerden na de steekpartijen 19 jongeren. Eentje van hen is beticht van poging tot moord. De precieze aanleiding voor de clash tussen de jongeren van Turkse komaf uit Genk en de Afghaanse asielzoekers wordt nog verder onderzocht, maar Marino Keulen is van oordeel dat deze probleemgroep het draagvlak voor asiel in heel Europa ondergraaft.

"Het is niet alleen in ons land het geval, maar in heel Europa. Deze minderjarige niet-begeleide Afghaanse jongeren trekken door heel Europa, strijken ergens neer en worden er opgevangen, maar houden zich niet aan de regels. In een asielcentrum worden bijvoorbeeld ruiten ingeslagen of plegen ze vandalenstreken op de inboedel. Er zijn overal grote problemen mee, maar met hun statuut van minderjarigen kunnen we er niet veel mee. Ik heb erover gebeld met de staatssecretaris van Asiel en Migratie (Sammy Mahdi, red.) en die had er begrip voor", vertelde Keulen zondagavond.

Clanvorming

In asielcentra, waar Pasjtoen, Oezbeken of Hazara zitten, vormen ze clans, aldus Keulen. "We moeten die groepen zien te verdunnen, want de feiten van zaterdagavond in Genk zijn heel ernstig en de aangehouden verdachte moet daarvoor berecht en bestraft worden. Die groepen moeten de sterke arm van de wet voelen. Wie hier als asielzoeker geweld komt plegen, verliest zijn recht op asiel. Als je die minderjarige niet-begeleide Afghanen terugstuurt, komen ze bij de taliban terecht. Bovendien verpesten deze probleemjongeren het voor zoveel andere asielzoekers die hier geen moeilijkheden veroorzaken", aldus Keulen, die eraan toevoegde dat de politiediensten de groepen jongeren in de gaten blijven houden.