Burgemeester Hans Bonte wil coronapas ook voor horeca en fitnesszaken in Vilvoorde invoeren, als ze dat wensen

“Het is een idee dat leeft bij organisatoren, bij horecazaken en fitnesscentra. Het is een idee dat we creatief moeten aanwenden om vooral extra mensen te overtuigen om zich te laten vaccineren”, aldus Bonte over het Covid Safe Ticket. De Vilvoordse burgemeester beseft dat ook zijn stad “op het vlak van vaccinatiegraad achterop hinkt en een stuk lager ligt dan in de rest van Vlaanderen, zij het iets hoger dan in Brussel”. Hij ziet bovendien nog altijd “zeer hoge besmettingscijfers in Vilvoorde en in dit stuk van Vlaanderen, zeg maar de rest van de rand rond Brussel”. “Je voelt dat het delicaat wordt in scholen en in bedrijven”, zegt Bonte. “We moeten elk instrument aangrijpen om die vaccinatiegraad omhoog te krijgen en daar kan het Covid Safe Ticket een element in zijn. Maar dat betekent niet dat ik dit overal in Vilvoorde mordicus als regel wil opleggen.”