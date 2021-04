Burgemeester Dilsen-Stokkem laat weg afsluiten waar Pieter en Neri verongelukten

Dilsen-Stokkem Dodelijk ongeval van Neri (17) en Pieter (18) komt enorm hard aan bij nabestaan­den: “Ze waren een prachtig koppel...”

5 april “Al van kindsbeen af kwam Pieter hier bijna elke dag een babbeltje slaan. Toen hij er vrijdagavond niet was, vond ik dat heel eigenaardig. En toen kwam dat telefoontje...” Het nieuws van het ongeval dat het leven kostte aan Pieter Kathagen (18) uit Oudsbergen en zijn vriendin Neri Leliaert (17) uit As is bijzonder hard aangekomen bij vrienden en familie.