Burgemeester Close over La Boum 3: "We willen niet werken met mensen die enkel provoceren"

Eerste La Boum-relschop­per verschijnt voor de rechter: “Overheid is verantwoor­de­lijk voor wat er die middag is gebeurd”

6 mei De eerste relschopper die aanwezig was op het nepfestival La Boum is donderdagochtend in het Brusselse justitiepaleis voor de rechter verschenen. De 23-jarige student met een blanco strafregister werd op 1 april in het Ter Kamerenbos gearresteerd omdat hij flessen gooide naar de politie. De jongeman gaf toe over de schreef te zijn gegaan, maar zijn advocaat haalde wel uit naar de overheid. “Eerst horen we maandenlang dat mondmaskers niet nodig zijn, vervolgens riskeer je 250 euro als je er geen aanhebt.”