Burgemeester Bart Dochy (CD&V) over Ventilusrapport: “Niet eenduidig en wekt geen vertrouwen”

Voor een tweede keer is bevestigd dat een bovengrondse hoogspanningslijn de enige optie is voor het Ventilusproject, waarbij de elektriciteit afkomstig van windparken op zee, aan land wordt gebracht. De elektriciteit via een ondergrondse lijn aan land brengen - zoals de lokale CD&V-burgemeesters opperden - is toekomstmuziek, zo oordeelt professor Westermann.

Beschikbare technologie

Toch is het rapport van Westermann volgens CD&V-burgemeester Dochy niet eenduidig. “Het zegt niet dat een ondergronds alternatief niet kan. Het rapport zegt wel dat het een technologische uitdaging is en dat de technologie momenteel niet voorradig is.” Technologie evolueert echter, zo redeneert de burgemeester. “Ik begrijp dat een ondergrondse lijn niet mogelijk is op korte termijn, maar Ventilus wordt ook niet morgen al gerealiseerd.”

“Ieder bedrijf moet rekening houden met de best beschikbare technieken en werken aan de technologische evolutie, dat moet voor hoogspanning ook het geval zijn”, aldus Dochy nog.

Teleurstellend rapport

Het rapport stelt dan ook teleur volgens Dochy. “Het was de bedoeling om een betrouwbaar rapport te krijgen waar de burgerplatformen zich finaal achter zouden kunnen scharen. We hebben uiteindelijk een rapport gekregen van 12 pagina’s, niet zo bijzonder uitgebreid.”

Daarbij blijven er volgens de burgemeester tal van vragen onbeantwoord. “Woensdagavond hebben we opnieuw overleg met professor Westermann. Wat ons betreft zijn er nog een paar vragen die we eerst beantwoord willen zien. Op basis daarvan zullen we ons standpunt bepalen.”

Kortgeding

Inmiddels overweegt ondernemersplatform Involte een kortgeding aan te spannen tegen het nieuwe rapport. “Dit is een kroniek van een aangekondigde bevestiging door een professor die op de loonlijst van Elia staat”, aldus Involte-woordvoerder Ignace Vandewalle. “We onderzoeken momenteel of we als belanghebbenden dit rapport en het belangenconflict dat aan de basis ligt van dit belangrijk en kennelijk beslissend document in kortgeding kunnen aanklagen. De afhankelijkheid en onvolledigheid van dit rapport zal in elk geval deel uitmaken van alle eventuele toekomstige juridische procedures.”

