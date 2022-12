Burgemeester Bart De Wever over cyberaanval op Antwerpen: "Geen aanwijzingen dat persoonsgegevens zijn buitgemaakt"

De stad Antwerpen is sinds 6 december slachtoffer van een cyberaanval door het hackerscollectief Play. Dat veroorzaakte grote hinder bij de dienstverlening en werking van de stad. De Stad Antwerpen kreeg tot 19 december de tijd om losgeld te betalen. Die deadline is nu voorbij. “We gaan niet onderhandelen, en we zullen niet betalen. Die beslissing is genomen. Maar dat was absoluut geen makkelijke beslissing”, zegt De Wever tijdens een persconferentie rond de cyberaanval. De Wever benadrukt dat er geen persoonsgegevens buitgemaakt zijn.

KIJK. Burgemeester Bart De Wever (N-VA) zegt dat uit de info die ze nu hebben, blijkt dat er “geen aanwijzingen zijn dat er persoonsgegevens buitgemaakt zijn”

Burgemeester Bart De Wever start de persconferentie met een terugblik naar vorige maand. Toen werd de campagne gestart tegen phishing en hacking. “Wij willen met Stad Antwerpen hierin voortrekker zijn. Een digitale wereld beschermen doe je niet van de ene dag op de andere. Dat vergt tijd.”

De Wever noemt hacking “de vorm van criminaliteit van de 21ste eeuw.” Volgens hem is het ook pijnlijk duidelijk dat geen enkel overheidssysteem waterdicht is. “Criminelen viseren niet alleen de grootste steden, maar ook kleinere gemeenten kunnen slachtoffer worden. Data kan ten gelde worden gemaakt. Degenen die ons aanvallen, vallen ook nog andere ook in andere steden in Europa aan.”

De Wever waarschuwt dat een inbraak nooit vermeden kan worden, zowel niet fysiek als digitaal. Ook niet met de beste beveiliging. “We moeten het de criminelen zo moeilijk mogelijk maken, maar dat is een werk van lange adem. De aanval die we nu meemaken, zorgt ervoor dat de marathon die we moeten lopen in sprint moeten omzetten.”

KIJK. Wat is er dan wel buitgemaakt? Stad Antwerpen geeft meer uitleg

Geen persoonsgegevens buitgemaakt

Hij maakt ook duidelijk dat de experts tot heden geen aanwijzingen gevonden hebben dat er persoonsgegevens zijn buitgemaakt door criminelen waar particuliere burgers door benadeeld kunnen worden. “We gaan niet onderhandelen, en we zullen niet betalen. Die beslissing is genomen. Maar dat was absoluut geen makkelijke beslissing”, zegt De Wever.

Heel wat diensten zullen heropstarten de komende week, maar het zal volgens De Wever nog weken en maanden kosten voor alles weer honderd procent veilig kan opereren. Wat het meeste impact heeft voor de burger, zal als eerste aan gewerkt worden. “Ik verontschuldig mij bij de burgers voor het ongemak dat dit heeft opgeleverd voor hen. We gaan er alles aan doen om dit zo snel mogelijk op te lossen”, zegt De Wever nog.

Wat is er dan mogelijks gelekt? “Mogelijks zijn er gebruiksnamen en paswoorden van medewerkers om aan te loggen gelekt. Ons onderzoek wijst in de richting van documenten over personeel, bouwplannen en financiën. We hebben dus geen indicatie van massale dump van rijbewijzen, paspoorten, bio-metrische gegevens van burgers”, zegt Bart Bruelemans, Chief Resilience Officer. Hij maakt duidelijk dat er nog verder onderzoek wordt gedaan.

Snelle respons

“De eerste signalen van toegang via een kwetsbaarheid in de systemen waren er op 24 november”, zegt Youri Segers, Digital Chief Officer van Stad Antwerpen. Hij legt uit hoe de criminelen te werk zijn gegaan en vooral wat zij er tegen kunnen doen. Hij zegt ook dat de criminelen op 6 december rond vier uur ‘s nachts de systemen van Stad Antwerpen konden hacken. “Wij hebben meteen met een snelle respons gereageerd door diverse security experten van gerenommeerde security bedrijven in te schakelen.”

Segers maakt duidelijk dat er meteen beschermende maatregelen getroffen werden door interne toegangen af te sluiten. “We hebben ook connecties met andere partijen verbroken, zodat het ‘virus’ niet kon uitbreiden. We zijn stelselmatig het gevecht aangegaan met de agressors om de omgeving terug onder controle te krijgen”, zegt Segers. “Ook hebben we een Security Operation Center opgebouwd en de externe netwerk toegang verder beperkt.”

Erica Caluwaerts, schepen van Digitalisering, benadrukt dat de werknemers van Stad Antwerpen de afgelopen twee weken “ontzettend hard hebben gewerkt” om er alles aan te doen om de problemen zo snel mogelijk op te lossen.