Buren, vrienden en allebei een defibrillator in het lijf: "Onze 'kaskes' scheppen een band voor het leven"

Op nummer 121 woont Sabba met haar man en drie kinderen, twee meisjes van 13 en 8 jaar oud, en een zoontje van 8 maanden. Aan de overkant, op nummer 144, woont Ronny met z'n vrouw en dochter van 11. Ze delen dezelfde straat, soms ook de tuin waar ze aperitieven en dezelfde atletiekclub - Ronny is co-voorzitter, haar man secretaris. Ze delen ook dezelfde cardioloog. Raar is dat niet, want iedere arts heeft meerdere patiënten, maar bij Ronny en Sabba is er toch wat meer aan de hand. Het is te zeggen: ze kropen beiden door het oog van de naald en leven hun tweede leven met een inwendige defibrillator, in het vakjargon een implanteerbare cardioverter defibrillator (ICD). Sabba noemt het haar “kaske”, Ronny “z'n levensverzekering”. Meer dan 6.000 Belgen hebben er een, en binnenkort ook de Deense voetballer Christian Eriksen, na z'n hartstilstand op het EK vorige zaterdag.