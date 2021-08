Buitenlandse Zaken: "Onze ploeg werkt klok rond om alle Belgen die vastzitten in Afghanistan te helpen”

Poels benadrukt dat het voor de Belgen in Afghanistan belangrijk is om contact op te nemen met de ambassade in Islamabad (Pakistan) - België heeft immers geen ambassade in Afghanistan. “De situatie is zeer chaotisch op dit moment. De meeste commerciële vluchten zijn opgeschort en duizenden mensen zitten vast. Zodra Belgen contact opnemen met onze ploeg in Islamabad zullen zij bekijken wat mogelijk is”, zegt Poels over de evacuaties.