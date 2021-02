Buitenlandse studenten krijgen langer de tijd om hier job te vinden

Studenten van buiten de EU die pas afgestudeerd zijn in ons land krijgen binnenkort een jaar de tijd om hier een job te zoeken. Dat staat in een wetsontwerp van staatssecretaris voor Asiel en Migratie Sammy Mahdi (CD&V), dat vrijdag wordt goedgekeurd op de federale ministerraad. Nu moeten buitenlandse studenten na afloop van hun studies terugkeren naar hun land van herkomst, tenzij ze vrijwel onmiddellijk een job kunnen vinden.

In 2019 kwamen er in België 8.600 nieuwe niet-EU-studenten bij. Dat is eerder laag ten opzichte van andere Europese landen. In Nederland gaat het bijvoorbeeld om 20.000 studenten. Bij onze noorderburen kunnen studenten tot een jaar na hun studies blijven om werk te zoeken. Ook België voert nu zo’n regel in, “om de ‘war on talent’ niet te verliezen”, aldus staatssecretaris Mahdi.

De staatssecretaris verduidelijkt dat niet elke job recht geeft op vast verblijfsrecht in België. Het moet gaan om een job als hoogopgeleide of in een knelpuntberoep, en de werk- en verblijfsvergunning moet sowieso regelmatig vernieuwd worden. Wie geen job meer heeft, moet dan toch nog terug naar het herkomstland.

“Win-winsituatie”

“Dit is geen ticket van de loterij, maar wel een kans op een win-winsitutatie voor ons en het land van herkomst”, verduidelijkt Mahdi. “Iedere student kost de overheid jaarlijks 12.000 euro. Dat is een investering die niets waard is indien we studenten een paar weken na hun studies terug naar eigen land sturen omdat ze niet onmiddellijk werk hebben gevonden.”

De niet-Europese studenten in België komen voornamelijk uit China en de VS: elk jaar zijn dat er respectievelijk ongeveer 1.000 en 650. Daarnaast komen er nog eens telkens zowat 400 studenten uit Turkije, India en Canada en een 300-tal uit Mexico, Brazilië en Congo. Voor de meeste landen worden zo goed als alle aanvragen goedgekeurd, maar voor Afrikaanse landen wordt 30 tot 60 procent geweigerd.

