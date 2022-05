Buitenlandse stikstof vervuilt natuur waar Vlaamse boeren voor moeten wijken

Piekbelas­ters krijgen binnenkort bezoek van Vlaamse Landmaat­schap­pij in stikstofd­os­sier

De Vlaamse Landmaatschappij (VLM) plant tussen 9 mei en 17 juni 2022 een bedrijfsbezoek aan elke “piekbelaster”. Dat zijn landbouwbedrijven waarvan de veebezetting en de emissies in het jaar 2015 resulteren in een impactscore hoger dan 50 procent. Dat meldt de VLM in een mededeling waarin ze duiding geeft over “de aanpak van de benadering van de rode bedrijven en de piekbelasters”.

29 april