Buitenlandse investeringen in Vlaanderen houden goed stand tegen coronacrisis

Vlaanderen blijft ondanks de coronacrisis aantrekkelijk voor buitenlandse investeringen. In 2020 hebben buitenlandse bedrijven 224 nieuwe investeringsprojecten in Vlaanderen gelanceerd. Die projecten zijn samen goed voor 4.717 nieuw jobs. Beide cijfers liggen 12 à 13 procent lager dan in 2019, maar zijn - gezien de coronacrisis - beter dan verwacht. Dat blijkt uit cijfers van Flanders Investment & Trade (FIT) die minister-president Jan Jambon heeft bekendgemaakt.

De coronapandemie heeft wereldwijd een rem gezet op investeringsprojecten. Op Europees en mondiaal niveau werden dalingen van 25 tot 40 procent voorspeld.

Maar volgens Claire Tillekaerts, gedelegeerd bestuurder van Flanders Investment & Trade, houdt Vlaanderen stand als aantrekkelijke investeringslocatie. Zo heeft Vlaanderen vorig jaar 224 nieuwe investeringsprojecten aangetrokken. Dat is een daling met ‘maar’ 13 procent tegenover de 258 projecten in 2019. De investeringsprojecten waren goed voor 4.717 nieuwe jobs, een daling met 12,4 procent tegenover de 5.384 banen in 2019.

Het totale bedrag van de buitenlandse investeringen nam wel een forsere duik van 5,2 miljard naar 2,4 miljard, maar dat heeft ook te maken met het feit dat 2018 en 2019 uitzonderlijke recordjaren waren door grote investeringen, met name in de chemische sector.

In de investeringscijfers vallen nog een aantal zaken op. Zo lag het aandeel Europese investeringen nooit zo hoog als in 2020. Van de 224 investeringsprojecten kwamen er 151 (of 67,4 procent) uit Europese landen.

Topinvesteerders

Verder blijkt dat Nederland de leiding van de Verenigde Staten heeft overgenomen als topinvesteerder. De VS is al jaren de grootste buitenlandse investeerder, maar vorig jaar was dat Nederland met 42 investeringsprojecten. Nadien volgen de VS (37), het Verenigd Koninkrijk (30), Duitsland (24) en Frankrijk (23).

Volgens Tillekaerts blijkt uit de cijfers ook dat Vlaanderen aantrekkelijk blijft voor innovatieve bedrijven. Zo is het aantal jobs dat verbonden is aan investeringen in onderzoek en ontwikkeling verdrievoudigd sinds 2019: van 300 naar 898. “Eén op de 5 jobs die hier in 2020 door buitenlandse investeringen werden gecreëerd, is gelinkt aan Onderzoek en Ontwikkeling”, aldus Tillekaerts.

“Het verheugt me dat Vlaanderen, ondanks de coronacrisis, veerkrachtig standhoudt wat betreft het aantrekken van buitenlandse investeringen”, zegt Vlaams minister-president Jan Jambon. Jambon is ook tevreden met de Nederlandse investeringen. “Dat resultaat bevestigt de uitstekende samenwerking en economische relatie tussen Vlaanderen en onze noorderburen, een verbondenheid waar we met de Vlaamse regering sterk op inzetten.”