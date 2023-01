Buitenlandse inmenging en spionage binnenkort strenger bestraft

Duitsland schrikt van medewerker geheime dienst die mogelijk staatsge­hei­men lekte aan Rusland

De arrestatie van een vermoedelijke Russische dubbelagent die in de top van de Duitse inlichtingenwereld actief was, dreunt na in Duitsland. Hij zou gevoelige informatie over de oorlog in Oekraïne hebben doorgespeeld.

31 december