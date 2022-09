Buitenlandminister Lahbib noemt Russische referenda voor annexatie Oost-Oekraïne "maskerade”

Update Oekraïense bezette gebieden zullen Poetin om toetreding tot Rusland vragen

Na de referenda in de door Rusland bezette gebieden in het oosten en zuiden van Oekraïne zullen de separatistenleiders nog woensdag hun toetreding tot de Russische Federatie vragen bij Russisch president Vladimir Poetin. Rusland verwacht dat er nog meer referenda in Oekraïne zullen volgen. Dat verklaarde de Russische VN-ambassadeur Vasily Nebenzya dinsdag in de VN-Veiligheidsraad.

11:25