Buiten meer versoepelen dan binnen: wordt dat de oplossing?

Anderlecht Man wil flat verwarmen met vuurkorf maar wordt onwel door CO-vergifti­ging

16 februari In de Brusselse gemeente Anderlecht is maandagavond een man onwel geraakt door een CO-intoxicatie in een appartement. De intoxicatie werd veroorzaakt door een vuurkorf die in de flat stond te branden. Dat meldt de Brusselse brandweer.