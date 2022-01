Btw-verlaging doet energiefactuur gemiddeld gezin met ruim 500 euro dalen, maar stoot nog op verzet binnen meerderheid: “Boerenbedrog”

RECONSTRUC­TIE. Hoe is het zover kunnen komen met uw energiefac­tuur? De oorzaken, gevolgen en oplossin­gen van deze energiecri­sis doorge­licht

De zomer van 2022 wordt cruciaal om te verhinderen dat we ook volgende winter nog met torenhoge gasprijzen zitten. Dat zegt Thijs van de Graaf (UGent), professor internationale politiek en globale energiepolitiek, die haarfijn analyseert waar deze energiecrisis vandaan komt en hoe we er ook weer uitgeraken. Op termijn is er maar één optie om deze kostenexplosie definitief af te zweren. “Isoleren, isoleren en nog eens isoleren.”

13 januari