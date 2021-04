Btw gaat omlaag, dus wordt pintje... duurder: professor verklaart ‘horecalogica’

ANTWERPEN Beroering bij Italiaanse gemeen­schap over reclame KU Leuven, slogan ingetrok­ken

0:08 De KU Leuven heeft de reclameslogan ‘Want jij bestelt geen ‘ndrangheta als dessert’ ingetrokken. De slogan, die bedoeld was om potentiële studenten geïnteresseerd te maken in het bijhorend onderzoek naar verzet tegen de Calabrese maffiagroep, maakte heel wat los bij de Italiaanse gemeenschap in België.