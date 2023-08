Brusselse topgangster (27) maand na ontsnapping uit gevangenis in Guinée opnieuw gearresteerd

De Belgisch-Marokkaanse topgangster Ibrahim Akhlal (27), bekend van een spectaculaire overval op een goudtransport , is een maand na zijn ontsnapping uit de gevangenis van Conakry in Guinée opnieuw gearresteerd. Hij werd opgepakt in de Islamitische Republiek Mauritanië, een land dat grenst aan de Westelijke Sahara.

KIJK. Ibrahim Akhlal (27) wordt verdacht van deze overval op een goudtransport

Het was al de tweede keer dat Ibrahim Akhlal (27) ontsnapte uit de gevangenis. Hij moet in ons land 21 jaar celstraf uitzitten voor een reeks van vier brutale overvallen. Maar in maart 2020 slaagde hij erin te ontsnappen uit de gevangenis van Sint-Gillis.

Eind vorig jaar slaagde het Belgische Fugitive Active Search Team (FAST) erin om de Brusselse gangster te traceren in het Afrikaanse Guinée. Hij werd opgepakt toen hij op weg was naar een nachtclub en overgebracht naar de gevangenis in Conakry, de hoofdstad van Guinée.

Cipiers omgekocht

Met behulp van een sluw plan slaagde de gangster er begin juni echter in ook die gevangenis te ontvluchten. Hij brak bij zichzelf een tand, wat tot een ontsteking leidde. Toen hij zich daarmee aanmeldde in de ziekenafdeling, besliste de hoofdarts dat een raadpleging bij een specialist nodig was in het ziekenhuis. Van die uitstap maakte de Belgisch-Marokkaanse gangster gebruik om met de hulp van een aantal omgekochte cipiers te ontsnappen.

Ibrahim Akhlal.

Ibrahim Akhlal (27) werd volgens Afrikaanse media opgepakt in de Islamitische Republiek Mauritanië. Die grenst aan de Westelijke Sahara, die in het noorden begrenst is door Marokko. Of hij van plan was om verder naar Marokko te vluchten, is niet bekend.

De man werd internationaal gezocht door Interpol en werd op 22 juli uitgeleverd aan Guinée. Hij zit opnieuw in de gevangenis van Conakry. Na zijn ontsnapping daar in juni werden een vijftal personeelsleden ontslagen.

12 miljoen euro

Akhlal (27) wordt onder meer door het Nederlandse gerecht verdacht van deelname aan een spectaculaire overval op een goudtransport in Amsterdam in mei 2021. Daarbij verdwenen goudstaven ter waarde van 12 miljoen euro nadat overvallers toesloegen met een Porsche Cayenne.

KIJK. Ook in Frankrijk werd een man gearresteerd die verdacht wordt van de spectaculaire overval