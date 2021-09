Brusselse taxisector wil 600 Uber-chauffeurs aanwerven

Vijf dagen feest, van de kust tot in Limburg: “Alsof de oorlog eindelijk gewonnen is”

6:36 Ongeduldig. Gulzig. Vrolijk. Intens. Opgelucht. Geil. Zo voelt de polsslag van Vlaanderen, nu het nieuwe oude leven terug is - of toch voor wie zich, gevaccineerd of niet, comfortabel genoeg om eindelijk te leven als in 2019. Vijf dagen feest, van de kust tot in Limburg, van de kermis tot het festival: de Vlaming, jong en oud en alles daartussen, lééft weer voluit. “Mensen die oud genoeg zijn om te vergelijken zeggen mij dat de sfeer nu voelt als de eerste zomer na de Bevrijding - in 1945, hé.”