Brusselse stadstol splijt Open Vld in twee: Vlaamse liberalen boos op gewestcollega's

LIVE. Gemiddeld aantal overlij­dens zakt naar 115 per dag - Opnieuw recordaan­tal besmettin­gen in VS

5:45 Het coronavirus heeft in ons land al aan meer dan 17.000 mensen het leven gekost, al gaan de cijfers nu stilaan de goede kant op. Het vaccin is op komst, en bewoners en personeel van de woonzorgcentra zullen als eerste in ons land de prik krijgen. Toch zal het nog tot na de zomer duren vooraleer iedereen gevaccineerd is. Volg alle nieuws over het coronavirus hier in onze liveblog.