Brusselse stadstol quasi collectief neergesabeld in Vlaams Parlement

Plopsa verkoopt hoogste indoor glijbaan ter wereld tijdens online veiling. Dit is het startbod

8:51 Destijds was de 22,5 meter hoge glijbaan hét paradepaardje van Comics Station aan het Centraal Station in Antwerpen. Maar sinds de Plopsa Group het pretpark heeft overgenomen, is er voor de gigantische indoor attractie geen plaats meer. Via het online veilingplatform van Vavato wordt de glijbaan verkocht. Het startbod is 5.000 euro, meldt Het Nieuwsblad.