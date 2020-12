Brusselse stadstol op 18 december op Overlegcomité, maar “2022 is helemaal niet haalbaar”

BRUSSEL Privacy-ex­pert kritisch over Brusselse slimme kilometer­hef­fing: “Burgers hebben het recht zich te verplaat­sen zonder dat iemand ze in het oog houdt”

5 december Zal de overheid na de invoering van de Brusselse stadstol weten wanneer je in de auto stapt en waar je dan naartoe rijdt? En is iedereen verplicht om de app te downloaden waarmee de overheid de gereden kilometers wil bijhouden? De slimme kilometerheffing roept niet alleen vragen op over onze portemonnee, maar ook over onze privacy. We legden de belangrijkste vragen voor aan privacyspecialist Matthias Dobbelaere-Welvaert.