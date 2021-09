Brusselse regering keurt ordonnanties over Covid Safe Ticket definitief goed

De Brusselse regering heeft zondag via een elektronische ministerraad de ontwerpordonnanties goedgekeurd voor de uitbreiding van het Covid Safe Ticket (CST) . De teksten verhuizen nu naar het Brussels parlement, dat zich dinsdagnamiddag in commissie en donderdag in plenaire zitting over de ordonnanties zal buigen.

De Brusselse regering wil wegens de lage vaccinatiegraad in het Brussels gewest het CST gebruiken in een aantal sectoren nu het Overlegcomité de meeste coronamaatregelen heeft geschrapt. De uitbreiding van het gebruik van het CST is zowel tijdelijk (tot 30 juni 2022) als beperkt tot een aantal sectoren: horeca, dancings en discotheken, sportclubs, fitnesscentra, beurzen en congressen, de culturele, recreatieve en feestelijke sector, de residentiële zorginstellingen voor kwetsbare personen, en evenementen vanaf 50 personen binnen en 200 personen buiten.

Eind augustus had minister-president Rudi Vervoort aangekondigd dat hij het CST vanaf 1 oktober wilde inzetten voor de horeca, congressen en discotheken. Minister van Gezondheid Alain Maron had toen opgemerkt dat de timing voor de wettelijke omzetting wel erg krap was. De ordonnanties moesten immers nog door de regering worden goedgekeurd, voor advies naar de Raad van State en de Gegevensbeschermingsautoriteit gestuurd worden voor ze definitief konden worden goedgekeurd worden en naar het parlement gestuurd worden. Parallel diende nog overleg gevoerd te worden met de sectoren en gemeenten.

Vrijdag kreeg het parlement de voorontwerpen van ordonnantie en de adviezen van de Raad van State en de Gegevensbeschermingsautoriteit toegestuurd. Maar zondagavond werd uit regeringsbron vernomen dat de ministerrraad beide teksten elektronisch heeft goedgekeurd.

Dat betekent dat de defintieve teksten voor maandag 9 uur naar het parlement gestuurd kunnen worden. Het uitgebreid bureau had dat geëist om ze dinsdagnamiddag in commissie en donderdag in plenaire zitting te kunnen bespreken en te stemmen zodat de regeling vanaf 1 oktober zou kunnen ingaan. Sancties zijn pas voorzien voor midden oktober.