Brusselse rechtbankvoorzitter Hennart niet onder indruk van omzendbrief geweld tegen politie: “Het parket heeft het recht om zaken te seponeren”

BrusselRechter Luc Hennart, erevoorzitter van de Franstalige Brusselse rechtbank van eerste aanleg, is niet onder de indruk van de omzendbrief die justitieminister Vincent Van Quickenborne (Open Vld) heeft uitgewerkt rond geweld tegen politieagenten. De minister wil nultolerantie en lik-op-stukbeleid, maar Hennart spreekt van “zand in de ogen strooien.” “Het parket heeft het recht om zaken te seponeren”, zei hij in ‘De Afspraak’.

“In het strafwetboek staan wetsbepalingen die een verschil maken tussen geweld ten opzichte van de burger en geweld ten opzichte van politiemensen, waarom dan die omzendbrief nog?”, vraagt Hennart (66) zich af. “Het is zand in de ogen strooien. Laat ons de tools gebruiken die vandaag bestaan.”

“Het is aan de magistraten van het Openbaar Ministerie om al dan niet te vervolgen, en niet aan de minister van Justitie. De magistraten van het parket nemen in volledige onafhankelijkheid de beslissing. Een dossier is samengesteld uit pv's en soms blijkt uit het onderzoek dat er te weinig elementen zijn om een zaak aanhangig te maken bij een rechter. Ik ben ervan overtuigd dat de collega's van het parket niet zomaar seponeren. (...) Het parket heeft recht om zaken te seponeren. (...) En rechters zijn er niet alleen maar om te veroordelen.”

Ook verbaast Hennart zich erover dat er prioriteit moet verleend worden “aan feiten inzake geweld tegen de politie en niet aan feiten rond intrafamiliaal geweld”.

Hennart kwam ook nog terug op de agente die in het Brusselse Sint-Joost op straat werd aangevallen en daar op zender RTL-TVI over getuigde. De rechter blijft erbij dat de agente met haar getuigenis meer kwaad dan goed deed. “Ze sprak over totale straffeloosheid en dat is verkeerd. Politiemensen moeten ervan overtuigd zijn dat ze een heel belangrijk ambt uitoefenen en heel moeilijk werk verrichten. Maar het is niet aan hen om te bepalen of er al dan niet vervolging plaatsvindt. Dat is de taak van het parket.”

“Een rechter moet niet meegaan in die sfeer”

De jongere die in april bij rellen na de dood van scooterrijder Adil in Anderlecht mee een politiecombi vernielde en wegliep met een dienstwapen waarmee hij in de lucht schoot, kreeg hiervoor 200 uur werkstraf. Te laks? “Luister, ik praat geweld tegen de politie niet goed. We moeten respect hebben voor de politie. Maar een rechter houdt rekening met de leeftijd van een verdachte en zijn al dan niet blanco strafblad. Ik kan goed begrijpen dat de gewone burger het daarmee moeilijk heeft, maar een rechter moet niet meegaan in die sfeer”. Hij onderstreept dat een rechter in volle onafhankelijkheid moet oordelen.

“Te weinig vorming, te weinig ervaring”

Er schort volgens de rechtbankvoorzitter iets aan de politieopleiding. “Ik ben bezorgd en zelfs bang dat poltiemensen op terrein te weinig voming hebben gekregen en te weinig ervaring hebben. Politiemensen die reageren op gewelddaden, moeten niet meer geweld gebruiken. Er zijn andere middelen.” Een uitspraak die bij de politiebonden allicht niet in goede aarde zal vallen.

De omzendbrief blijft voor Hennart dode letter. Hij vraagt “om wat afstand te nemen van de sfeer die vandaag bestaat, laat het openbaar ministerie en rechters hun taken uitoefenen.”

Hij kreeg de slotvraag voorgeschoteld of hij niet wereldvreemd overkomt. “Dat is een mening en we leven in een democratie. Ik heb heel veel respect voor de meningen als die op een serene manier kunnen besproken worden”.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.