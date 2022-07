Brusselse rechtbank verbiedt Belgische staat voorlopig om Assadi aan Iran uit te leveren

Federale regering en Engie hebben princiep­sak­koord over verlenging Doel 4 en Tihange 3: “Goede deal voor ons land”

Er is een princiepsakkoord met energieproducent Engie over een verlenging van de kerncentrales Doel 4 en Tihange 3 met tien jaar. Dat heeft premier Alexander De Croo (Open Vld) vanochtend bekendgemaakt op Twitter. De bedoeling is om beide reactoren in november 2026 op te starten. “Dit akkoord is een eerste cruciale stap en een belangrijk teken van vertrouwen tussen beide partijen”, aldus de premier. Engie stelt echter dat het om een “niet-bindende intentieverklaring” gaat.

18:01