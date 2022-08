Brusselse politieman (35) al vier weken vermist, zijn vader doet pakkende oproep op Facebook: "Sinds 5 juli staat ons leven stil. Fred, waar ben je toch?”

Nog steeds is er geen spoor van Frédéric Gonzalez (35). De Brusselse politieman verdween vier weken geleden uit zijn woonplaats Rebecq in Waals-Brabant. Zijn vader Anton is de wanhoop nabij en deelde een pakkende boodschap op Facebook. “Weet dat we dag en nacht op je wachten. Mijn leven stelt niets voor zonder jou.”

Politieagent Frédéric Gonzalez Moradiellos verliet op 5 juli omstreeks 10 uur zijn huis aan de Rue du Petit-Bruxelles in het Waals-Brabantse Rebecq. Sindsdien is hij vermist. Kort na zijn verdwijning werden grote zoekacties gehouden in Waals-Brabant en de omgeving van Brussel, maar die bleven vruchteloos. Ook de Cel Vermiste Personen kon geen doorbraak forceren.

“Zo veel vragen, geen antwoorden”

Ondertussen snakt de familie van de vermiste politieman naar een teken van leven. De vader van Frédéric deelde maandagavond een pakkende boodschap op Facebook. “Fred, mijn zoon, al vier weken ben je weg. Ik zit met zo veel vragen, maar heb geen antwoorden. Ik lees en herlees je laatste sms: ‘Papa, ik hou van je’. We missen je zo, mama, papa, je broer, je kinderen,... We hebben je gezocht, maar niet gevonden. Waar ben je toch?”

“Als je ons alleen maar een klein teken zou kunnen geven”, vervolgt hij. “‘Papa, ik stel het goed’ of ‘Uw zoon stelt het goed’ of een klein woord, een brief, een sms... Sinds 5 juli staat ons leven stil, maar weet dat we dag en nacht op je wachten. Ik hou van je, papa. Ik mis je, Fred. Mijn leven stelt niets voor zonder jou.”

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Politiezone Brussel-Hoofdstad-Elsene

De federale politie verspreidde na de verdwijning van Frédéric een opsporingsbericht, op vraag van het parket Waals-Brabant afdeling Nijvel. In dat bericht staat dat niet geweten is welke kledij de dertiger droeg op het moment van zijn verdwijning. Frédéric werkt voor de politiezone Brussel-Hoofdstad-Elsene en verhuisde onlangs naar Waals-Brabant. Hij is 1,70 meter groot, sportief gebouwd en heeft kort donker haar.

Heeft u Frédéric gezien of weet u meer over zijn verdwijning? Neem dan contact op met de politie via dit tipformulier of via het gratis nummer 0800/30 300.