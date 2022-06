Brusselse politie treft baby aan tussen voorraad van 4 kilo cocaïne tijdens huiszoeking

Meer dan 20.000 verkeerson­ge­val­len en 310 verkeersdo­den in Vlaanderen in 2021

In 2021 zijn er in het Vlaams Gewest 310 doden gevallen bij verkeersongevallen. Dat is een stijging met 23 procent in vergelijking met 2020, zo blijkt uit cijfers van Statistiek Vlaanderen. 2020 was wel een bijzonder jaar met relatief weinig verkeersdoden, omdat de coronamaatregelen voor minder verplaatsingen zorgden. In vergelijking met 2005 is het aantal verkeersdoden bijna gehalveerd.

