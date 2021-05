Brusselse jongeren achtervolgen politieagent en slaan hem in elkaar

CD&V’er Demon: “Hetze wetsvoor­stel geweldloze opvoeding veroor­zaakt door één Kamerlid, Theo Francken”

12:38 CD&V-Kamerlid Franky Demon is naar eigen zeggen geschrokken van de ‘hetze’ die gisteren ontstond rond het wetsvoorstel van zijn partij om het recht op een geweldloze opvoeding van kinderen in te schrijven in het burgerlijk wetboek. “Die hetze is veroorzaakt door één Kamerlid, dat het wetsvoorstel wellicht niet eens goed heeft gelezen”, verwijst Demon naar Theo Francken (N-VA).