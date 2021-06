Brusselse correctionele rechtbank leidt deze week zaak over aanslagen Parijs in

De Brusselse correctionele rechtbank zal zich vanaf vrijdag buigen over het Belgische luik van het onderzoek naar de aanslagen van 13 november 2015 in Parijs. Veertien verdachten moeten zich verantwoorden voor hun rol in de voorbereidingen en de nasleep van die aanslagen. Vrijdag wordt beslist wanneer het proces precies zal plaatsvinden, al zal dat in ieder geval in het najaar zijn.

In 2015 pleegden drie commando’s van negen mannen aanslagen op verschillende plaatsen in Parijs. In totaal stierven daarbij 130 mensen. Op 22 maart 2016 sloeg de groep achter die aanslagen ook toe op de luchthaven van Zaventem en in de metro in Brussel.

Meteen na de aanslagen in Parijs ging een grootscheeps gerechtelijk onderzoek van start, zowel in Frankrijk als in België. Al snel was namelijk gebleken dat de daders van de aanslagen zich in de Brusselse regio hadden voorbereid en schuilgehouden. Verschillende verdachten werden geïdentificeerd en opgepakt. De belangrijkste van hen zijn inmiddels overgeleverd aan Frankrijk en zullen daar terechtstaan.

Het Belgische federaal parket vervolgt nog veertien andere personen die bij de voorbereiding van de aanslagen geholpen zouden hebben, zonder noodzakelijk te weten dat er een aanslag werd voorbereid. Elf van hen worden door het parket beschouwd als deelnemers aan de activiteiten van een terreurgroep.

Veertien verdachten

Sammy Djedou werd gezien als de leidinggevende figuur van de groep. Hij vertrok in 2013 naar Syrië, waar hij zich aansloot bij de terreurgroep Islamitische Staat (IS). Hij zou in nauw contact hebben gestaan met Oussama Atar, die beschouwd wordt als een spilfiguur achter de aanslagen in Parijs en Brussel. Djedou kwam naar alle waarschijnlijkheid in december 2016 om het leven bij een drone-aanval op Raqqa, maar zijn overlijden werd nooit officieel vastgesteld.

Ook Youssef Bazarouj, die in juli 2014 naar Syrië trok, zou daar om het leven gekomen zijn, maar wordt nog steeds vervolgd. Hij zou eveneens een cruciale rol gespeeld hebben bij de voorbereiding van de aanslagen. Zijn broer Ayoub zou verantwoordelijk zijn geweest voor de communicatie tussen de leden. Bovendien heeft hij Salah Abdeslam geholpen om uit de handen van het gerecht te blijven.

Aberkan en Ayoub Bazarouj maken ook deel uit van de verdachten. Hetzelfde geldt voor onder anderen Ibrahim Abrini, de jongere broer van Mohamed Abrini, ook wel bekend als ‘de man met het hoedje’ die medeverantwoordelijk was voor de aanslagen in Zaventem.