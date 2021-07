Brusselse brandweer haalt slang uit motorkap

Hoe de slang er beland is, weet de brandweer niet. Om welke soort slang het gaat, is evenmin geweten. De wagen waar de slang zich in had verstopt, was afkomstig uit Bordeaux. Mogelijk is de slang dus onder de motorkap meegereisd uit Frankrijk. Het reptiel werd ontdekt toen het voertuig werd klaargemaakt voor de export.