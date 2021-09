Brusselse ambtenaar sjoemelde met coronacertificaten: kennissen kregen Covidpas zonder prik

Showbizz Ingeborg wilde coronapas­poort krijgen zonder vaccin: “Ik vroeg de verpleeg­ster om het in de vuilbak te spuiten”

10:23 Ingeborg Sergeant (54) deed enkele opvallende uitspraken op radiozender MNM. Ze probeerde onder haar coronavaccin uit te komen door de verpleegster in het vaccinatiecentrum te vragen om haar medicijn in de vuilbak te spuiten, maar haar wél een coronapaspoort te geven. “Ik wilde me niet meer constant laten testen.”