Brusselse agente over politie-interventie in Ter Kamerenbos: “Wij waren niet voorbereid op geweld, wij verwachtten een bende feestende studenten”

Het is niet haar gewoonte om over het werk te praten op Facebook, maar deze keer maakt ze een uitzondering. Een jonge Brusselse politieagente schrijft op haar Facebookpagina de frustraties van zich af na wat er gisteren gebeurde in het Ter Kamerenbos. Duizenden jongeren kwamen er samen om te feesten tegen de coronamaatregelen tijdens La Boum, een ‘nep-festival’ dat begon als een aprilgrap. “Ik was verbaasd, ontdaan, geschokt, gefrustreerd en gekwetst, zowel fysiek als mentaal", klinkt het.

Volgens de agente was de politie gisteren niet voorbereid op het geweld dat de feestende jongeren gebruikten tegen de politie. Minstens 26 agenten raakten daarbij gewond. Ze beschrijft hoe er met stenen en glazen flessen werd gegooid richting de agenten. “Wij zijn het gewend om de confrontatie aan te gaan met relschoppers en mensen die het op ons gemunt hebben puur omdat we politie zijn. Maar gisteren verwachtten we ons aan jonge mensen en studenten die wilden feesten. We waren onvoorbereid en droegen geen volledige bescherming, maar dat weerhield de jongeren er niet van om ons te bekogelen met alles wat ze konden vinden.”

“Er werd tegen ons geschreeuwd. We werden beledigd. Ze willen vrijheid, ze willen feesten, en wij zijn moordenaars als we onze wapenstokken, het waterkanon of traangas inzetten. Het is schandalig hoeveel geweld we gebruiken”, gaat de agente verder. Ze beschrijft vervolgens hoe ze samen met haar collega’s aanvankelijk door het park patrouilleerden en trachtten om mensen de coronaregels te laten respecteren. Toen dat niets uithield, werd verschillende keren opgeroepen om het park te verlaten. “Verlaat de plaats, we zullen het waterkanon inzetten. Verlaat de plaats, we zullen traangas gebruiken. Verlaat de plaats, we gaan over tot arrestaties", beschrijft ze de waarschuwingen die steeds werden herhaald door de politie.

Quote Flessen en stenen bleven onze kant op komen. Wanneer we dan eindelijk overgaan tot arrestatie is dat een schande en zijn zij het slachtof­fer. Als iedereen de bevelen had opgevolgd, dan had het niet zo moeten lopen.

“Maar flessen en stenen bleven onze kant op komen. Wanneer we dan eindelijk overgaan tot arrestaties is dat een schande en zijn zij het slachtoffer. Als iedereen de bevelen had opgevolgd, dan had het niet zo moeten lopen. Maar de politie, dat zijn de slechteriken, de klootzakken die geen gezinsleven hebben en die geen zin hebben om hun familie en vrienden terug te zien”, gaat de teleurgestelde agente verder. “Beste jongeren, ik kan jullie zeggen dat ik het ook mis om de mensen buiten mijn bubbel te zien. Om een cocktail te drinken op een terras in de zon. Om mijn moeder haar kleinzoon te zien omhelzen. Ik heb er ook genoeg van.”

Ze sluit af met een oproep aan de jongeren om de coronamaatregelen te respecteren. “Dan kunnen we binnenkort opnieuw vreugdevol samen komen in het park, en dan drink ik met plezier een Corona samen met jullie. Laat ons tot dan alsjeblieft ons werk doen. Doe intussen ook jullie werk. Studeer. Probeer de wereld te verbeteren. Wees jong, maar doe voorzichtig.”