Brussels staatssecretaris Pascal Smet (Vooruit) neemt ontslag na heisa over bezoek Iraanse delegatie: “Ik ben verantwoordelijk voor de fout van een medewerker”

De Brussels staatssecretaris Pascal Smet (One.Brussels-Vooruit) heeft zijn ontslag ingediend omdat hij - of een medewerker - de verblijfskosten van de Iraanse delegatie gedurende de top betaald zou hebben met Belgische middelen. “Onze samenleving moet kunnen vertrouwen op politici. In sommige gevallen moet je - zoals ik - ook je verantwoordelijkheid dragen, zelfs als je geen fouten hebt gemaakt.”

Visums

De staatssecretaris kwam in opspraak door de aanwezigheid van Alireza Zakani, de ultraconservatieve burgemeester van Teheran, vorige week in Brussel voor de ‘Brussels Urban Summit 2023', een overkoepelende conferentie van internationale stedennetwerken. De ontvangst was opmerkelijk in het licht van de zaak-Olivier Vandecasteele. Ook is het Iraanse regime omstreden vanwege schendingen van mensenrechten.

De staatssecretaris houdt vol dat hij geen druk heeft uitgeoefend om de visums door te drukken, maar neemt ontslag omwille van een fout van zijn administratie. “Ook al wist ik het niet, het is onder mijn verantwoordelijkheid gebeurd. Ik had dit vrijdagnamiddag ook al moeten kunnen melden aan het Brussels Parlement, maar deze mail is kennelijk over het hoofd gezien.”

Ik ben verantwoor­de­lijk voor de fout van de medewerker, anderen zouden de medewerker ontslagen hebben Pascal Smet (Vooruit)

Smet zou vrijdag aan alle medewerkers van het kabinet en zijn administratie gevraagd hebben om alle mailboxen te doorzoeken, daaruit zou deze mail opgedoken zijn. “Ik ben verantwoordelijk voor de fout van de medewerker, anderen zouden de medewerker ontslagen hebben. Mijn moreel kompas is belangrijker dan collega’s onder een bus te gooien.” Volgens Smet is de beslissing volledig door zichzelf genomen en heeft partijvoorzitter Conner Rousseau (Vooruit) geen aandeel in het ontslag.

De staatssecretaris betreurt nog dat hij de indruk heeft gegeven dat de Iraanse delegatie welkom zou zijn in de hoofdstad. “Iedereen die me kent, weet dat dat niet zo is en ik te goeder trouw in de internationale logica van een internationale stad, internationale conferentie en internationale organisaties heb gehandeld.” Daarmee wijst Smet op het principe van stadsdiplomatie, “dat nog niet is doorgedrongen in België en tot bijkomend onbegrip leidt.” Smet duidt er nogmaals op dat “deze historische conferentie door 1.400 deelnemers als zeer positief werd ervaren en de uitstraling van Brussel heeft verbeterd.”

Ook positie van Hadja Lahbib wankelt

Het zijn deze redenen die aan de basis liggen van het ontslag, aldus Smet. “Om al deze redenen, maar vooral omwille van de verblijfskosten, heb ik beslist om met ingang van middernacht ontslag te nemen als staatssecretaris van de Brussels Hoofdstedelijke Regering.” Smet laat nog weten dat “iedereen die in dit dossier betrokken is, moet nadenken over zijn of haar verantwoordelijkheid. De minister van Buitenlandse Zaken Hadja Lahbib (MR) moet voor zichzelf uitmaken of ze die verantwoordelijkheid wil opnemen.” De staatssecretaris zegt dat hij “het heel erg vond. Eerder deze week benadrukte Smet dat hij geen druk had uitgeoefend om de delegatie uit Teheran toe te laten. “Een gemotiveerde weigering zou ik uiteraard en niet betwist hebben. Die kwam er echter nooit”, verklaarde hij toen.

N-VA-voorzitter Bart De Wever reageerde alvast op Twitter dat ook minister Lahbib haar verantwoordelijkheid moet nemen. “Zij kan niet aanblijven. Een signaal is nodig dat echte politieke vluchtelingen in ons land veilig zijn voor het Iraanse regime.” Bij Vlaams Belang klinkt dezelfde kritische stem. “Het was Lahbib die het visum voor de vertegenwoordiger van het Iraanse schurkenregime toekende op eenvoudig verzoek van Pascal Smet. Een minister die terroristen zomaar welkom heet, zit niet op haar plaats”, vindt Kamerlid Ellen Samyn.

Opvolgers

Het is wellicht wachten tot morgen om te weten wie Smet opvolgt als staatssecretaris. Hij had een tamelijk ruim pakket bevoegdheden in zijn portefeuille: Stedenbouw, Europese en Internationale Aangelegenheden, Buitenlandse Handel en Brandbestrijding en Dringende Medische Hulp. Een van de kandidaten is Hannelore Goeman (38). Zij zetelde de vorige legislatuur in het Brussels parlement. Bij de verkiezingen van 2019 was ze lijsttrekster van de Brusselse sp.a-lijst voor het Vlaams parlement, waar ze momenteel fractieleidster is van de Vlaamse socialisten.

Een andere naam die naar voren komt, is die van Ans Persoons (44). Zij is momenteel schepen van Stedenbouw, Openbare ruimte en Nederlandstalig onderwijs in de Stad Brussel. Ze was ook schepen in het vorige college in de stad, maar nam ontslag uit die coalitie in de nasleep van het Samusocial-schandaal.

