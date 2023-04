Brussels museum annuleert bokswedstrijd tussen jongeren en politie na commotie

Helft minder tekenbeten in 2022 opgetekend

Vorig jaar hebben burgers de helft minder tekenbeten gemeld. In 2022 werden in België 4.918 tekenbeten bij personen gerapporteerd: 2.977 in Vlaanderen, 1.877 in Wallonië en 64 in Brussel. In 2021 werden nog 9.935 tekenbeten opgetekend. Die sterke daling kan onder andere het gevolg zijn van de extreme droogte in het voorjaar en de zomer van dat jaar, meldt gezondheidsinstituut Sciensano woensdag.