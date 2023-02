Brussels minister-president Vervoort (PS) verweert zich na chaos Paleizenstraat: “Wij betalen al jaren voor een bevoegdheid die niet van ons is”

De ontruiming van het kraakpand in de Paleizenstraat verliep gisteren enorm chaotisch en lokte bakken kritiek uit richting het Brusselse Gewest en de gemeente Schaarbeek. Brussels minister-president Vervoort verweert zich nu. “Wij betalen al jaren voor een bevoegdheid die niet van het gewest is. Het was niet perfect, maar er komt wel een oplossing.”

Het Brussels Gewest en Schaarbeek gingen gisteren over tot de ontruiming van het pand in de Paleizenstraat waar wekenlang honderden mensen, voornamelijk asielzoekers, in erbarmelijke omstandigheden verbleven. De operatie verliep echter chaotisch: 163 mensen werden schijnbaar zonder voorafgaande verwittiging naar een hotel in het Vlaamse Sint-Pieters-Leeuw overgebracht, tientallen anderen moesten de afgelopen nacht op straat in Brussel doorbrengen.

Het lokaal bestuur van de gemeente, de politiezone en de Vlaamse regering stelden woensdag dat ze niet op de hoogte waren gebracht van de gang van zaken. Maar volgens het kabinet-Vervoort is er vooraf wel degelijk met andere instanties contact geweest. Dat bevestigt de minister-president ook zelf in een reactie bij ‘VTM NIEUWS’. “Iedereen was aanwezig rond de tafel, maar we waren zelf niet op de hoogte dat een deel van die mensen naar Vlaanderen zouden moeten gaan.”

Volgens premier Alexander De Croo (Open Vld) is het duidelijk dat de situatie “niet gelopen is zoals het moet lopen”. De Croo zegt dat het “niet het moment is om met de vinger te beginnen wijzen”, maar hij wees er wel op dat de ontruiming door Schaarbeek en Brussel is gebeurd en dat de beslissing om mensen op te vangen in een hotel geen federale beslissing was. “Ik begrijp dat men het kraakpand wilde ontruimen”, maar “het lijkt me logisch dat een burgemeester daarvan ingelicht wordt”, zei hij.

Vervoort kaatst de bal terug: “Wij betalen al jaren voor een bevoegdheid dat niet van het Brussels gewest is. Als iedereen zijn werk zou doen dan volgt er altijd een positieve uitkomst. De ontruiming was niet perfect, maar er komt een oplossing.”

“Scoutsleider had de ontruiming beter aangepakt”

De chaos beroerde ook in de Kamer de gemoederen. CD&V en Open VLD wijzen Brussel met de vinger, PS, Ecolo en Groen kijken expliciet in de richting van staatssecretaris voor Asiel en Migratie Nicole de Moor. CD&V-Kamerlid Franky Demon sprong donderdagmiddag tijdens het vragenuurtje in de bres voor staatssecretaris voor Asiel en Migratie Nicole de Moor, zijn partijgenote. Hij wees expliciet Brussel met de vinger. “Een scoutsleider had de ontruiming beter aangepakt”, wierp hij Brussels minister-president Rudi Vervoort (PS) voor de voeten, tot jolijt van de rechtse oppositie.

Ook bij Open VLD, de partij van premier Alexander De Croo, is de blik op Brussel gericht. “Je brengt geen 163 asielzoekers onder in een hotel op het grondgebied van een ander gewest zonder de overheid daarvan op de hoogte te brengen”, zei de liberale fractieleidster Maggie De Block, zelf gewezen staatssecretaris voor Asiel en Migratie.

