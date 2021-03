Brussels minister-president Rudi Vervoort verdedigt verlenging avondklok

Brussels minister-president Rudi Vervoort (PS) heeft vandaag in de commissie Binnenlandse Zaken van het Brussels Parlement de verlenging van de avondklok in het Brussels gewest verdedigd.

Nadat de minister-president vorige vrijdag niet in de plenaire vergadering aanwezig kon zijn wegens een vergadering van het Overlegcomité, kreeg hij deze voormiddag een rist vragen van commissieleden van oppositie en meerderheid. Die wilden van Vervoort weten wat de basis is van de strengere avondklok dan in de rest van het land, wat het effect is, ... De meerderheid van de sprekers drong ook aan een op een snelle afschaffing van de avondklok. De maatregel is een aantasting van de vrijheden en kan dus enkel in een noodsituatie, maar niet voor een langere periode, klonk het.

Vervoort antwoordde dat er geen analyse beschikbaar is van de effecten van de avondklok. Het doel is het aantal contacten naar omlaag te krijgen, dus moeten er keuzes gemaakt worden. Als we de scholen willen ophouden, stijgt het aantal contacten, dus kan er geen sprake zijn van een grotere binnenbubbel, gaf hij als voorbeeld.

In 14 Europese landen geldt er een avondklok, zelfs in landen met betere cijfers dan België, merkte Rudi Vervoort nog op. Bovendien heeft het Brussels gewest de hoogste besmettingsgraad van het land.

Mandaat van de regering

De minister-president benadrukte dat de avondklok ook binnen de regering besproken is. “Ik heb een duidelijk mandaat van heel de regering, dus ook voor de verlenging van de avondklok”, aldus Vervoort, die eraan herinnerde dat het Overlegcomité van 26 februari beslist had om de pauzeknop in te drukken en geen nieuwe versoepelingen door te voeren. “Op die vergadering is niet eens gesproken over de avondklok”, verzekerde de Brusselse regeringsleider.

Hij wees er ook op dat een aantal burgemeesters de avondklok willen behouden. Bij een eventuele versoepeling, kunnen zij autonoom beslissen om de huidige avondklok te verlengen. Overigens heeft Rudi Vervoort morgenvoormiddag een debat met de burgemeesters en de politiezones over de coronamaatregelen.