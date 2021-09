Brussels Gewest voert quarantaine van 10 dagen in bij terugkeer uit Europese rode zone voor niet-gevaccineerden

Brussel zet deur open voor coronapas vanaf 1 oktober: “Verplicht in bars, restau­rants en discothe­ken”

8 september Brussel maakt zich op om de coronapas, of Covid Safe Ticket, in te voeren in verschillende sectoren. “Er moest een kader gecreëerd worden waardoor alle gewesten afzonderlijk van elkaar beslissingen kunnen nemen tot het invoeren van het Covid safe ticket bij een aantal sectoren”, zegt Inge Neven hoofd van de Brusselse gezondheidsinspectie. “Dat kader is nu goedgekeurd en gaat in op 1 oktober 2021.” Ook Vilvoorde denkt eraan om de coronapas te verplichten voor wie onder meer horeca- en fitnesszaken binnenwil.