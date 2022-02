Brussels Airport zakt weer onder helft van aantal passagiers voor corona

De omikronvariant heeft in januari duidelijk gewogen op de passagierscijfers van Brussels Airport. De luchthaven kreeg iets meer dan 800.000 passagiers over de vloer, en zit daarmee voor het eerst sinds vorige zomer weer onder de helft van het pre-coronaniveau. Dat blijkt uit cijfers van de luchthaven.

Dat de kerstvakantie ditmaal grotendeels in januari viel, had een positieve impact op de cijfers, maar de omikronvariant speelde een negatieve rol. "In de twee laatste weken van januari stond het aantal passagiers opnieuw onder druk door verslechtering van de epidemiologische situatie in Europa en de opgelegde reisbeperkingen en testverplichtingen", luidt het in een persbericht. "Het verbod op vluchten naar Marokko heeft de maandresultaten ook negatief beïnvloed. Gelukkig is dit verbod sinds 7 februari opgeheven."

Uiteindelijk kwam de luchthaven uit op 800.518 passagiers, of 52 procent onder het niveau van januari 2019. Vergeleken met januari vorig jaar was er wel bijna een verdrievoudiging van het aantal passagiers. Maar in januari 2021 golden er heel strenge reisbeperkingen om de tweede coronagolf in te dijken, met onder meer een verbod in België op niet-essentiële reizen vanaf 27 januari.

Brussels Airport verwacht de komende maanden de terugkeer van vier luchtvaartmaatschappijen die hun vluchten van en naar Brussel aan het begin van de coronapandemie hadden opgeschort: Delta Air Lines, Air Transat, CSA Czech Airlines en Ukraine International Airlines.

Vrachtverkeer

Het vrachtvervoer zette zijn groei in januari door. Er werd ruim 60.000 ton cargo behandeld op Brussels Airport, 4 procent meer dan in januari vorig jaar en 10 procent meer dan in januari 2019. "De eerste weken van januari zijn bijzonder druk geweest vanwege de grote vraag naar luchtvracht. Dit fenomeen is deels het gevolg van de ontregeling van de wereldwijde toeleveringsketens van goederen", zegt de luchthaven.