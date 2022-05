Brussels Airport wil 1.200 vacatures invullen tegen de zomer: “Anders brengen reizigers deze zomer ook best flink wat geduld mee”

Slachtof­fer getuigt over blootfilm­pjes die hij stuurde: “Eveline verleidde niet alleen BV’s. Zo gênant dat ik er ook intrapte”

Zijn ouders en vrienden weten niet dat hij een slachtoffer is van ‘Eveline’. “Het is ook zo schaamtelijk”, zegt hij. Komt daarbij: ook een familielid van hem is één van de twaalf slachtoffers. “We praten er niet over met elkaar. Het blijft familie.”

5:00