Brussels Airport verwacht 40.000 passagiers per dag

Nu de pandemie op veel plaatsen in kracht afneemt, steeds meer mensen gevaccineerd zijn en verscheidene landen de coronamaatregelen versoepelen, nemen weer steeds meer mensen het vliegtuig. Begin juli zullen de passagiersaantallen op Brussels Airport daardoor weer tot 40.000 per dag stijgen. In vergelijking met de start van een normale zomervakantie, wanneer de luchthaven tot 90.000 passagiers verwelkomt, blijft dat wel nog laag.