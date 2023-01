Brussels Airport in 2022 op bijna driekwart van passagiersaantal van voor corona

Rusthuizen bijna 90 euro per maand duurder (en dat zal nog verder stijgen)

De gemiddelde prijs voor een rusthuiskamer is in een jaar tijd met 4,9 procent gestegen. Dat blijkt uit de jaarlijkse telling van het Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid. De stijging kan voor bewoners en hun families hard aankomen, maar is nog mild in vergelijking met de hoge inflatie.

8:18