Brussels Airport annuleert vandaag alle vertrekkende passagiersvluchten: “Kunnen veiligheid niet meer garanderen”

“Overmacht”

In een persbericht spreekt Brussels Airport van een “geval van overmacht, waardoor het niet mogelijk is de operaties in alle veiligheid uit te voeren”. Er kunnen wel passagiersvluchten landen en ook vrachtvluchten zijn mogelijk.

Brussels Airlines, de grootste speler op de luchthaven, had al ruim de helft van haar vluchten geschrapt, maar breidt dat nu uit naar alle vluchten. Alleen acht transitvluchten waarvoor geen veiligheidscontrole nodig is, kunnen nog doorgaan. “Passagiers wiens vlucht is geannuleerd worden vanavond (zondagavond, red.) nog op de hoogte gebracht via email”, zegt woordvoerster Kim Daenen. “We doen er alles aan om met hen op zoek te gaan naar alternatieve oplossingen. We vragen onze klanten echter om morgen niet naar de luchthaven te komen indien hun vlucht is geannuleerd, aangezien we hen daar niet kunnen herboeken. We betreuren de impact van deze actie op onze klanten.”