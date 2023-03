Brussels Airlines krijgt opnieuw een vrouw als CEO

Slechts 2 Delhaize-win­kels blijven vandaag gesloten in Vlaanderen

Bij Delhaize zijn donderdag 62 van de 128 winkels in eigen beheer gesloten. In Vlaanderen zijn dat de vestigingen in Aalst en Delhaize Hippodroom in de Antwerpse Museumstraat. Het personeel blijft er protesteren tegen de plannen van de supermarktketen om alle eigen winkels over te laten aan zelfstandigen. Een woordvoerder meldt aan persagentschap Belga dat 66 winkels in eigen beheer wel open zijn.